Die erste richtige Wettkampf-Saison, gemischte Erwartungshaltung und viel Vorfreude — so in etwa waren die Voraussetzungen von Benjamin Deutsch vor seinem ersten Bewerb vor wenigen Wochen. Was folgte, machte den 34-jährigen Eisenstädter fast sprachlos: „Unglaublich, mehr als ich mir erwartet habe. Viel mehr“, so Deutsch, nachdem er am Montag in Wien aus dem Flieger ausstieg — mit Europameisterschafts-Silber um den Hals.

Einen Tag zuvor krönte er sich in Manchester zum WFF Fitness Vize-Europameister. Der Fitnesspalast Eisenstadt-Athlet schloss damit eine mehr als erfolgreiche Saison mit einem überragenden Highlight ab. Vor der EM gewann Deutsch bei der österreichischen Staatsmeisterschaft den Titel, davor gab es Platz fünf in der Slowakei und Rang zwei in Tschechien. Die Reise ist damit aber noch nicht zu Ende, jetzt heißt es noch mehr Muskelaufbau und dann stehen 2021 wieder Bewerbe am Plan.