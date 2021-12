Bronze für Baxa bei Crosslauf-Meisterschaften

Mit drei Athleten war das Laufteam Burgenland Eisenstadt kürzlich bei den Österreichischen Crosslauf-Meisterschaften in Graz vertreten. Den größten Erfolg konnte dabei der 13-jährige Max Baxa verbuchen, der im U14-Bewerb überraschend die Bronzemedaille eroberte. In einem packenden Zielsprint setzte er sich auf der anspruchsvollen Strecke im Universitätssportzentrum Rosenhain gegen seine beiden niederösterreichischen Kontrahenten Simon Ritzer und Ben Balik durch. Baxas Teamkollegin Anna Leser belegte in der Klasse U23 den fünften Platz, Triathlon-Spezialistin Amelie Roll wurde in der steirischen Landeshauptstadt in der U18-Wertung Siebente.