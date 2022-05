Haydnstadt wurde zum Lauf-Mekka

Werbung

Beim Eisenstädter Stadtlauf kamen alle Altersgruppen auf ihre Kosten, von den Kids über die Spitzenläufer bis zu den erfahrenen Nordic Walkern. Den Sieg über 10 Kilometer sicherte sich dabei der Wiener Matthias Bauer, über 5 Kilometer erreichte Robert Glaser als Erster das Ziel in der Eisenstädter Hauptstraße. Zweite wurde sensationell die 20-jährige Anna Leser vom Veranstalterverein Laufteam Burgenland Eisenstadt.

Mehr zum Stadtlauf lest ihr am Donnerstag in eurer BVZ.