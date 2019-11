Die Raptors aus der Landeshauptstadt holten am Wochenende im zweiten Spiel der Saison den zweiten Sieg. Nach St. Pölten schossen die Eisenstädter die Eiswölfe aus Ternitz mit 8:4 vom Platz.

Die Raptors konnten drei Sturm- sowie zwei Verteidigungslinien aufbieten, die Ternitzer reisten dagegen nur mit acht Feldspielern an. Das Match begann mit hohem Tempo und beide Teams erspielten gute Torchancen. Der einzige Treffer im ersten Drittel fiel aber für die Raps durch Sebastian Kropf. Im zweiten Spielabschnitt spielten die Jungs aus der Landeshauptstadt ihre zahlenmäßige Überlegenheit aus. Prior, Wagner, Benjamin Krammer und Tschida trafen für ihr Team.

Den Gästen hingegen gelang es nur zweimal Ersatz-Goalie Laszlo Bede zu überwinden. Mit 5:2 ging es in den letzten Abschnitt. Dort behaupteten sich die Eisenstädter trotz langem Unterzahl-Spiel und holten schließlich mit 8:4 den zweiten Sieg in Folge. Am Samstag gibt es die nächste Chance auswärts in Stockerau wichtige Punkte zu sammeln.