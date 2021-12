Raptors ohne Chance gegen Tulln

Dass es gegen den großen Titelfavoriten aus Tulln aufgrund der vielen Ausfälle schwierig werden würde, hat Obmann Thorsten Prior letzte Woche bereits angekündigt. Insofern war es keine große Überraschung, als beim Auswärtsspiel nach einigen Minuten des Aufbäumens der Puck erstmals im Netz der Eisenstädter zappelte. Für die Hausherren war es der Türöffner, Tulln erzielte binnen weniger Minuten drei weitere Treffer und führte zur Hälfte des ersten Drittels bereits mit 4:0. Zwar konnten die Raps durch Julian Krammer dann noch auf 4:1 verkürzen, die Niederösterreicher stellten aber noch vor dem Ende des ersten Drittels auf 6:1. Nach einem 3:0 im zweiten Spielabschnitt, wurde es in den letzten 20 Minuten, zumindest was den Ausgang des Drittels betrifft, noch einmal spannend: Eisenstadt traf durch Pleskot und Kropf, musste allerdings erneut drei Gegentore hinnehmen und verlor schließlich mit 3:12. Bei den Raptors verfällt man nach dem Spiel nicht in Panik, wie Vereinsgründer Stefan Krammer unterstreicht: „Die Tullner sind gespickt mit talentierten Spielern, da hatten wir letztendlich keine Chance.“

Beim Klub aus der Landeshauptstadt überwiegt nach dem Ausfall der letzten Saison die Freude, überhaupt wieder spielen zu können. Mit einer jungen Mannschaft möchte man sich langsam wieder an den regelmäßigen Spielbetrieb gewöhnen. „Der Fokus liegt jetzt einmal nicht auf Punkten, sondern darauf, hier mit Eigenbauspielern etwas aufzubauen“, sagt Krammer. Früher oder später werden sich auch die Resultate einstellen, ist er sicher und fügt an: „Unsere Gegner kommen noch.“ Bevor im Jänner auch das langersehnte erste Heimspiel steigt, geht es zwei Wochen in Weihnachtspause.