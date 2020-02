Vor heimischem Publikum unterstrichen die Eiskunstläufer des Union Eis- und Rollsportclub Eisenstadt (UES) und von Veranstalter Eis- und Rollsportverein Eisenstadt (ESV-E) beim Landeslaufen Burgenland/Niederösterreich ihre Klasse.

Der Veranstalterverein ging mit 14 Kaderläufern an den Start und holte dabei zehn Stockerlplätze. Jüngste Solostarterin, Andrea Vorster, stand in ihrer ersten Wettkampfsaison als Dritte erstmals am Podest. Die Goldmedaille sicherte sich der einzige männliche Eiskunstläufer des ESV-E, Felix Schadelbauer. In der selben Altersgruppe (Jugend B3 Basic Novice) ging auch bei den Mädchen eine Medaille an den ESV-E, Jasmin Vejtisek lief auf Platz drei.

In der Kategorie Jugend B4 Intermediate Novice musste sich Cora Köppel nur einer Konkurrentin aus St. Pölten geschlagen geben, Dritte wurde Viktoria Stacherl. Den Erfolg des Veranstaltervereins sicherte sich Tamara Lindl mit dem Sieg in der Gruppe Adult Gold. Die weiteren Podestplätze des Eis- und Rollsportvereins Eisenstadt erkämpften sich Elena Mrkonjic, Judith Michalitsch und das Duo Sophie Gabriel und Stefanie Knebel. Alle drei setzten sich in ihrer Kategorie durch und holten Gold für ihren Verein.

UES-Eiskunstläufer fünfmal am Podest

Auch die Eiskunstläufer des UES waren beim Landeslaufen Burgenland/Niederösterreich stark vertreten. Die elf Starter holten insgesamt fünf Medaillen: einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. Zum einzigen Sieg des Vereins lief Emma Luckenberger, die sich zudem mit 22,83 über einen neuen persönlichen Rekord freute. Jeweils die Silbermedaille erkämpften sich Larissa Kalkbrenner und Emilia Nussbaum. Ebenfalls auf Platz zwei landete Rebecca Wagentristl, dicht gefolgt von Anna Molnar auf Platz drei — beide stehen noch am Anfang ihrer Eislaufkarriere.