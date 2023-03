Pokale für Eisenstädter Lokalmatadore

Werbung

Die 19. Auflage des renommierten Eislauf-Cups des Eis- und Rollsportvereins (ESV) Eisenstadt brachte wieder Eiskünstläuferinnen und -läufer aus ganz Österreich in das Nordburgenland. In der teilnehmerstärksten Leistungsgruppe, Jugend 1B Neulinge, mit 22 Starterinnen, präsentierten Emily Koch und Vera Kucher vom ESV zwei meisterhafte Darbietungen in Eisenstadt und holten sich den Doppelsieg in ihrer Altersklasse. Zusätzlich gewann Koch den begehrten Fanny Elßler-Glaspokal. Ihre Teamkolleginnen Marie Stratberger, Livia Starkl und Lina Zwierschitz belegten Platz fünf, elf und 13. In der nächst höheren Altersgruppe startete Elena Exl zum ersten Mal und lief auf Platz zehn.

In der Gruppe Jugend 1A durfte Marie Kruckenfellner ebenfalls zum ersten Mal an den Start gehen und erreichte Platz sieben. ESV-“Goldjunge“ Felix Schadelbauer hat sich mit einem neuen Programm zur Musik von „Games of Thrones“ auf das Siegespodest katapultiert. Die Eisprinzessinnen Andrea Vorster, Ayleen Starkl und Tamara Kucher kamen in Gruppe Jugend 2B jeweils auf Platz sechs, 14 und 18. Tamara Lindl sicherte sich mit Pirouetten und starken Sprüngen den Sieg in „Adult Gold“. Ebenfalls in dieser Altersklasse zeigte Lena Gisch eine gutes Kürprogramm verpasste aber knapp das Stockerl und belegte Platz vier.

Melinda Fuchs gelang ein Doppelsieg mit Anna Schneider. Foto: zVg/UES Eisenstadt

Der Union Eis- und Rollsportclub ging mit 18 Athleten an den Start, wovon vier das Podest erreichten. Melinda Fuchs und Anna Schneider holten einen Doppelsieg in der Gruppe Jugend 2B. Melinda punktete mit hochwertigen Pirouetten. Anna zeigte unter anderem den Axel und den Doppel-Salchow fehlerfrei. Caroline Drösler zeigte mit gestandenem Flip und Lutz eine fehlerfreie Kür und erreichte den vierten Platz in der Alterskategorie 1A Neulinge. Ihre Teamkolleginnen Pauline Steiner und Eleni Thiel landeten auf Platz 13 und 16.

In der nächsthöheren Altersgruppe erreichte Yara Mayer den zehnten Platz. In der Gruppe Jugend 1B älter gewann Luna Kappler. Sofie Pauletta und Hannah Strobl erreichten Platz neun und elf. Charlotte Jörgensen musste verletzungsbedingt ihre Kür frühzeitig beenden. Von 10. bis 12. März geht es weiter mit der 29. Auflage des Heimbewerbes „Haydn-Pokal“. Es werden über 240 Sportler aus Österreich sowie aus Kroatien, der Slowakei, Italien und der Ukraine erwartet.