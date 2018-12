Beim Landeslaufen Steiermark/Burgenland am vergangenen Sonntag in Eisenstadt feierten die Kunstläuferinnen aus der Landeshauptstadt gleich mehrere Erfolge: Der Union Eis- und Rollsportclub Eisenstadt (UES) war mit acht Läuferinnen am Start und darf stolz auf eine Ausbeute von vier Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen zurückblicken. Dem Eisenstädter Eis- und Rollsportverein (ESV) gelang ein Dreifach-Sieg in der teilnehmerstärksten Gruppe.

Mit ihrer Kür holte sich UES-Läuferin Emma Luckenberger den Sieg. | BVZ

Im Hauptbewerb gingen drei UES-Sportler an den Start. Emma Luckenberger konnte sich zum letzten Bewerb steigern und sicherte sich auch wie ihre Vereinskolleginnen Antonia Horge und Lisa Schneider den Sieg in ihrer jeweiligen Alterskategorie in der Leistungsgruppe. Einen Erfolg für den UES holte Melinda Fuchs in der Breitensportgruppe Jugend 2. Mit einer gelungenen Präsentation fuhr die neunjährige Eisenstädterin zu Gold.

Teamkollegin Anna Schneider lief eine fehlerfreie Kür und schaffte damit den dritten Rang in ihrer Gruppe. Auch Valentina Schalling lieferte eine gute Leistung in der Breitensportgruppe Jugend 3 ab, musste sich aber mit Rang vier zufriedengeben. Das gute mannschaftliche Ergebnis rundete Emilia Nusbaum als Dritte ab.

Dreifach-Sieg für die ESV-Eiskunstläufer

Viktoria Stacherl holte den zweiten Platz in der bestbesetzten Gruppe. | BVZ

Beim Ländervergleichskampf zwischen dem Burgenland und der Steiermark konnte auch der Eis- und Rollsportverein Eisenstadt (ESV) aufzeigen. Cora Köppel, Viktoria Stacherl und Jasmin Vejtisek holten in der läuferstärksten Gruppe (BS Jugend 3) einen unglaublichen Dreifach-Sieg für das Burgenland.

Cora Köppel führte den Dreifach-Sieg des ESV an. | zVg

Cora Köppel beeindruckte mit einem Programm zu Jazzklängen von „Lala Land“ mit schnell gedrehten Pirouetten und sicherte sich so den ersten Platz. Viktoria Stacherl überzeugte die Jury mit hoher Sprungkraft und strahlte mit der Silbermedaille.

Den Erfolg komplettierte Jasmin Vejtisek. Gold holte auch noch Teamkollegin Tamara Lindl.