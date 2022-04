Eisenstädter Eislaufvereine: Kufen haben ausgedient

Werbung

Für die Nachwuchs-Asse des Eisenstädter Eis- und Rollsportvereins (ESV) war der erste Wettkampf außerhalb Eisenstadts in dieser Saison auch gleich der letzte. Aufgrund der Corona-Maßnahmen bestritt man heuer bisher nur den Haydn-Pokal und den Fanny-Elßler-Cup vor heimischem Publikum. Den Wolf-Cup in Sankt Pölten und die sich entspannende Pandemielage nahm man am Wochenende zum Anlass, um doch noch für einen Wettkampf in ein anderes Bundesland zu reisen.

Die beste Platzierung sprang dabei für Tamara Kucher heraus, die bei den Neulingen Neunte wurde. Ihre Zwillingsschwester Vera belegte nach einem Sturz den 17. Platz. In der Gruppe Jugend 1B wurde Elena Mrkonjic Zehnte, Ayleen Starkl erreichte nach einigen kleinen Fehlern Platz 13. Maria Stratberger, die heuer ihre erste Saison als Eiskunstläuferin bestritt, wurde 15., Lina Pichler landete auf dem 18. Platz.

Auch die Leistungsgruppen-Läufer des Union Eis- und Rollsportclubs (UES) waren in der niederösterreichischen Landeshauptstadt vertreten. Anders als ihre Mitstreiter vom ESV sind sie durchaus weitere Reisen gewöhnt. Trotz Pandemie starteten die Nachwuchshoffnungen bei Turnieren in ganz Österreich. In Sankt Pölten konnte besonders Tim Thiel überzeugen, er wurde bei den Neulingen unter acht Jahren Zweiter.

Caroline Drösler erreichte bei den Mädchen den zwölften Platz, Pauline Steiner wurde 16. Emma Luckenberger, die für den UES bei den letzten Wettkämpfen eine Sieggarantin war, kam nach einigen Fehlern in der Gruppe Basic Novice nicht über Platz 14 hinaus. Auch Melinda Fuchs blieb nicht ohne Makel, sie wurde bei den Neulingen ab zehn Jahren Neunte. Die Saison auf dem Eis ist damit für beide Eisenstädter Klubs beendet.

Premiere. Der ESV-Nachwuchs trat heuer erstmals außerhalb des Burgenlands an. Foto: BVZ

Den Nachwuchs-Assen vom UES ist nach einer intensiven Saison mit vielen Wettkämpfen in den nächsten Wochen eine Trainingspause vergönnt. Ab Mitte April wird bereits mit der Vorbereitung auf die kommende Wintersaison begonnen. In Ermangelung einer Eisfläche werden die Schlittschuhe dann gegen Rollschuhe getauscht, außerdem werden Tanzeinheiten und Athletiktrainings absolviert. Zu ähnlichen Methoden werde im Sommer auch der ESV greifen, sagt Obfrau Conny Wallner.