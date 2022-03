Eiskunstlauf-Fest in Eisenstadt

Nachdem der Bewerb letztes Jahr coronabedingt ins Wasser gefallen war, veranstaltete der Eis- und Rollsportverein Eisenstadt (ESV) am Wochenende erstmals seit 2020 wieder den Fanny-Elßler-Cup. Der nationale Wettkampf wird seit 2005 zu Ehren der namensgebenden Tänzerin Fanny Elßler ausgetragen, deren Vater Joseph Haydn bis zu dessen Tod als Kammerdiener zur Seite stand.

Dieser Bewerb zählt zu den größten Eiskunstlauf-Veranstaltungen in Österreich. 130 Starter aus sieben Bundesländern kamen heuer in die Landeshauptstadt, um sich im Allsportzentrum miteinander zu messen. Auch der ESV war mit zwölf Athletinnen vertreten und durfte zwei Podestplätze bejubeln.

Tamara Lindl setzte sich bei den Erwachsenen mit zwei sicher gesprungenen Axel-Kombinationen und einigen anspruchsvollen Pirouetten durch und durfte sich über Platz eins freuen. Ayleen Starkl holte mit einem selbst genähten Kleid Silber in der Altersklasse Jugend 1B. Knapp am Podest vorbeigeschrammt ist Elena Mrkonjic als Vierte.

Ein Heimspiel war der Fanny-Elßler-Cup auch für den Union Eis- und Rollsportklub Eisenstadt (UES), der sechs Athleten ins Rennen schickte. Tim Thiel bot auf bekanntem Untergrund eine starke Leistung und wurde in der Gruppe Jugend 1 mit neuem persönlichen Punkterekord Zweiter.

In der Altersklasse Jugend 3 Basic Novice erreichte Emma Luckenberger trotz kleiner Unsicherheiten bei den Doppelsprüngen den dritten Platz. Doppelt Pech hatten hingegen Melinda Fuchs und Anna Schneider in der Gruppe Jugend 2B Pre Novice. Die beiden verfehlten das Podest jeweils nur um 0.06 Punkte und wurden ex aequo Vierte. Mitgefiebert haben dabei auch prominente Zuschauer, wie der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner und die Präsidentin von Skate Austria, Christiane Mörth.

Beim ESV war man glücklich mit der Umsetzung des Wettkampfs, wie Obfrau Cornelia Wallner untermauerte: „Gerade in Zeiten wie diesen war es für uns sehr schön, so einen Bewerb veranstalten zu können. Die österreichische Eiskunstlauf-Welt war wieder einmal zu Gast in Eisenstadt.“