Nachwuchs-Erfolge beim Haydn-Pokal

Werbung

Das Organisationsteam vom Union Eis- und Rollsportclub Eisenstadt (UES) hat sich bereits im letzten Jahr entschlossen, die Austragungen ihres traditionellen Haydn Pokals aufzuwerten und den Bewerb über drei Tage auszutragen. Heuer kam es zur nächsten Steigerung: Der Event wurde als international ausgeschriebener Interclub-Event ausgetragen. Da für die Leistungskategorie die Austragung von Kurzprogramm und Kür vorgesehen war, war der Wettkampf in Eisenstadt für Spitzenläufer aus ganz Österreich und dem Ausland zu einer Bewährungsprobe geworden. Knapp 250 Nennungen aus allen Bundesländern sowie Startern aus Italien, der Slowakei, Kroatien und der Ukraine waren die Konsequenz. Das Heimteam war mit 20 Sportlerinnen und Sportlern vertreten. Davon vier in der Leistungsklasse.

Tim Thiel holte Gold in der Kategorie Pre-Novice

Bei den 8- bis 10-Jährigen gingen Caroline Drösler und Pauline Steiner an den Start. Drösler wurde dabei mit Bronze belohnt. In der nächsthöheren Kategorie Pre-Novice erreichte Tim Thiel Platz eins. In der Gruppe Pre-Novice 2B gelang es Anna Schneider und Melinda Fuchs, auf Platz fünf und sechs zu landen. Die Gesamtsiege des Haydn-Pokals gingen an Julia Marie Gaiser aus Salzburg und an Dmytro Derkachov aus der Ukraine.