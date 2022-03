Hahnekamp: Debüt auf Eis

Werbung

Im Inline-Speedskating wurde der St. Georgener Johannes Hahnekamp mehrmals Staatsmeister und überzeugte auch bei Welt- und Europameisterschaften schon mit Top-20-Platzierungen. Vor zwei Jahren ist er nach Berlin gezogen, wo er neben besseren Trainingsmöglichkeiten auch ebenbürtige Trainingspartner vorfindet. Schon vor längerer Zeit reifte dort der Wunsch in ihm, noch einmal ein neues Ziel in Angriff zu nehmen und eine Karriere als Eisschnelläufer zu starten. Vor knapp zwei Wochen ging der 32-Jährige bei einem regionalen Wettbewerb in Deutschland dann erstmals rennmäßig auf Eis an den Start und belegte über die Sprintdistanzen 500 und 1000 Meter den fünften und zweiten Platz.

Mit seinen Zeiten war er dabei schon einigermaßen zufrieden, „jetzt ist die Saison am Eis aber schon wieder vorbei“, erzählt Hahnekamp. In den nächsten Wochen wird er die Kufen wieder gegen Rollen tauschen und sich auf die neue Saison im Inline-Speedskating konzentrieren. Der Fokus wird auf den Europacup-Bewerben liegen, wo er sich in den Sprintbewerben mit starken Zeiten für die Europameisterschaft qualifizieren möchte, die im Sommer in Italien stattfinden wird. Im Winter plant Hahnekamp die Rückkehr aufs Eis, wie er der BVZ verrät: „Dann möchte ich den Sprung in das Österreichische Nationalteam schaffen.“