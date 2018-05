Die E-Dart-Europameisterschaft im kroatischen Porec war sportlich wie organisatorisch von Burgenländern geprägt: Veranstalter des Events war der Eisenstädter Alfred Söls als Präsident der FECS, des europäischen Dartverbandes, am Start waren insgesamt auch 46 Spieler aus fünf burgenländischen Bezirken.

Organisator.Der Eisenstädter Alfred Söls (r.) , Präsident des österreichischen und europäischen Dartverbandes, mit Gianluca Conese und Mariusz Bozek, seinen italienischen und polnischen Amtskollegen. | BVZ

Die Mannschaft der BDV-Herren holte in der höchsten Spielklasse, beim Europacup A, den siebten Platz, die Damen aus dem Burgenland konnten sich gar auf den fünften Platz vorkämpfen. Sogar einen Vize-Europameister-Titel konnten die heimischen Dartspielerinnen einholen, Sabine Steiner aus St. Margarethen holte mit der Golserin Johanna Gregotsch den zweiten Platz beim European Championship Women Doubles.

Für die St. Margarethenerin war es überhaupt ein erfolgreiches Großevent, sie konnte ihre Medaillenausbeute noch mit einem dritten Platz im Single-Bewerb noch aufbessern und durfte mit zweimal Edelmetall die Heimreise antreten. In der Königsdisziplin der Herren scheiterte das Burgenland nur knapp an einer Sensations-Medaille, die rot-goldene Nummer eins, Martin Kiesela aus Wiesen, holte sich in der Königsdisziplin den vierten Platz.

Dementsprechend zufrieden ist man beim Burgenländischen Dart Verband mit den gezeigten Leistungen. Organisatorisch sei alles hervorragend gelaufen, auch zukünftig will Alfred Söls die Dart-Großevents im kroatischen Porec durchführen. Die Infrastruktur mache es schwierig, eine Veranstaltung dieser Dimension samt Unterbringung von 500 Leuten in Eisenstadt zu organisieren. Für die Landeshauptstadt hat Söls jedoch schon einige Pläne in der Schublade.