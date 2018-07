Die Europameisterschaft in den 49er-Klassen vor Gdynia/Polen verlief für den OeSV nicht ganz nach Wunsch. Mit Benjamin Bildstein und David Hussl landete nur eine Paarung mit Rang neun unter den Top-Ten. Die Damenteams in der Goldflotte beendeten die EM eher abgeschlagen. Tanja Frank und Lorena Abicht (beide Union Yacht Club Neusiedlersee) schoben sich im letzten Rennen auf den 21. Platz.

„Heute war etwas mehr Wind als in den letzten Tagen und auch mehr Welle. Es hat sich teilweise so angefühlt, als wären wir auf der richtigen Seite, sind aber dennoch nicht wirklich vorwärts gekommen. Es war nicht das Ergebnis, das wir uns erhofften. Wir sind aber davon überzeugt, mit Materialanpassungen in Aarhus wieder voll angreifen zu können,“ zeigt sich Tanja Frank nach dem Medal Race voll motiviert für die kommenden Aufgaben.

In der Silberflotte blieben Angelika Kohlendorfer (Yacht Club Podersdorf) und Lisa Farthofer (Union Yacht Club Attersee) unter den Spitzenteams und belegten am letzten Wettfahrttag ausschließlich Top-Fünf-Plätze. In der 49erFX Silver Fleet bedeutete das dann den 29. Gesamtplatz.

Segelbundesliga machte Station am Achensee

Nach der geglückten Premiere im Vorjahr, ist der SCTWV Achensee zum zweiten Mal Gastgeber in der Segelbundesliga. Der Yachtclub Breitenbrunn eroberte dabei den Sieg beim zweiten Tour-Stopp. Christian Binder und sein Team setzten sich mit zwei Punkten Vorsprung auf den Yachtclub Hard sowie Lokalmatador SCTWV Achensee (Platz drei) durch und schnappten sich damit auch die Gesamtführung in der Segel-Bundesliga.

Trotz der Zwischenführung in der Gesamttabelle ist der Meistertitel nicht die erste Priorität für den Yachtclub Breitenbrunn. „Das Ziel für diese Saison muss die Weiterentwicklung sein. Was am Ende für ein Gesamtrang rauskommt, wird man sehen,“ so Binder.