Golfturnier in Rot-Weiß-Rot

Der 26. Oktober ist für die meisten heimischen Golfer nicht nur ein Feiertag, sondern auch jährlich ein Fixtermin im Turnierkalender. Beim Fähnchenturnier gewinnt jener Spieler, der nach Ableistung seiner Nettoschläge (Par 72 plus individueller Spielvorgabe) am weitesten kommt. Wo der letzte Ball liegen bleibt, stecken die Starter ihre rot-weiß-rote Fahne in die Erde. Den Sieg sicherte sich dabei heuer Rudolf Webel, der somit den begehrten Wanderpokal bis 2022 behalten darf. Die weiteren Plätze werden dabei nicht ausgespielt. Am 6. November steht noch das letzte Turnier für das heurige Jahr an. Beim „Querfeldein“ gehen die Starter ungewöhnliche Wege über den Golfplatz — daher auch der Name.