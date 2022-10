Figuren in luftiger Höhe

Werbung

Seit 25 Jahren springt Wolfgang Wochner-Reithmayr mit dem Fallschirm, mehr als 5.000 Absprünge hat er seitdem absolviert. „Im Juli haben mich dann Freunde gefragt, ob wir nicht als Vierer-Team bei den Staatsmeisterschaften in Hohenems teilnehmen wollen“, berichtet der Eisenstädter. Wochenlang bereitete sich das Quartett daraufhin am Flugplatz in Wiener Neustadt und im Windkanal auf den Wettkampf vor.

Anfang September maß sich die Abordnung dann im Ländle mit den besten Teams des Landes. An drei Wettkampftagen galt es insgesamt zehn Sprünge zu absolvieren, bei denen in begrenzter Zeit vorgegebene Choreografien gezeigt werden mussten. „Es ist extrem schwer, sich in der Luft zusammenzufinden. Vierer-Springen ist die Königsdisziplin im Fallschirmspringen“, weiß Wochner-Reithmayr. Am Ende wurde es für ihn und seine Kollegen „der erste Platz von hinten“, das Event wird ihm aber trotzdem in positiver Erinnerung bleiben. „Es war eine coole Erfahrung.“