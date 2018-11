In Wampersdorf empfingen die Hornsteiner Kickerinnen die Elf aus Sankt Margarethen. Im letzten Spiel vor der Winterpause starteten die Damen von Florian Stefanits von Anfang an besser ins Match als die Kickerinnen aus Sankt Margarethen. Die erste halbe Stunde konnten sich die Greaboch-Damen noch erfolgreich wehren, nach 31 Minuten eröffnete Katrin Tinagl aber den Torreigen und brachte den USC in Führung.

Bis zu Halbzeit setzte es Tore im Fünf-Minuten-Takt, Rebecca Reichart erhöhte auf 2:0, in Minute 41 stellte Katrin Tinagl zum 3:0-Pausenstand. Nach einer Stunde Spielzeit komplettierte Katrin Tinagl ihre Torbilanz. Drei Minuten darauf gelang St. Margarethen der Ehrentreffer, bevor Elisa Wolf noch auf 5:1 erhöhte.