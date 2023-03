Frauen-Teams mit guten Erfolgen

Werbung

Im Frauenfußball sind die Teams aktuell mitten in der Vorbereitung. Das GST Frauenkirchen ging am Sonntag mit einem 6:3-Sieg gegen das Heimteam Paulaner Wieden vom Platz in Leopoldau. Vor allem durch Nadine Dotters Hattrick konnten sich die Seewinklerinnen in der zweiten Halbzeit des Testspiels durchsetzen. Die Frauen des NSC schickten die Moosbrunnerinnen mit 6:0 nach Hause. Damla Kirli landete bereits in der ersten Minute einen ihrer beiden Treffer. Trainer Robert Mjka merkte an, dass „mehr Konzentration beim Nutzen der Torchancen“ gut wäre. Er sieht ein noch höheres Potenzial in seinem Team. Mit 0:0 beendeten die Damen aus Sankt Margarethen ihre Partie gegen den ASV Draßburg. Trotz Wind und Kälte fanden sich knapp 100 Fans am Greaboch ein. Trainer Josef Degeorgi sieht das kommende Sonntagsmatch gegen Simmering als ersten „Bewährungsbrocken“ für sein Team.