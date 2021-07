Für Susanna Hahofer startet ab August ein neues Kapitel. Die Kickerin vom SV Sankt Margarethen kickt schon bald in der US-amerikanischen College-Liga.

Dabei hatte Hahofer die Qual der Wahl. Aus einer Vielzahl an Stipendien in mehreren Staaten, die ihr angeboten wurden, entschied sie sich schließlich für ein College in Tennessee. Dort kickt die 18-Jährige künftig bei den Wildcats. „Bei der Bethel University hatte ich nach oftmaligem Kontakt mit dem Team und dem Coach das beste Bauchgefühl — und das nicht nur hinsichtlich des sportlichen, finanziellen und akademischen Aspekts, sondern vor allem auch auf persönlicher Ebene“, erklärt die frischgebackene Maturantin der BVZ.

College-Vorbereitung und lernen für Matura

„Seit ich ein kleines Kind bin, ist meine Antwort auf die Frage, was ich einmal werden möchte, immer die selbe: Profifußballerin.“ Susanna Hahofer

Für sie geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. Schon mit 10 Jahren habe sie das Ziel gesetzt, in Amerika Fußball zu spielen. Wie andere Kinder mit hochgesteckten Karrierewünschen wurde auch sie belächelt. „Viele haben gemeint: ,träum weiter‘“. Nun wurde der Traum tatsächlich Realität.

Für ihre ambitionierten Ziele war der St. Margarethenerin das Burgenland schnell zu klein. „Mit der Zeit wurde mir bewusst, dass ich das Ruder in die Hand nehmen muss und Taten folgen müssen. So habe ich mich im Februar 2020 nach einer Agentur erkundigt und bin auf Students Go West gestoßen.“ Es folgte eine langwierige Vorbereitungszeit, vollgepackt mit Tests, bürokratischem Aufwand und einigen Stipendium-Angeboten und unzähligen Telefonaten. „So stressig und angespannt diese Zeit in Kombination mit Schule und Matura auch war, ich konnte bereits aus diesen Schritten viel dazulernen, mich weiterentwickeln und aus meiner Komfortzone herauskommen — und jetzt stehe ich kurz davor, meinen Traum zu verwirklichen.“

Mit ihren BU Wildcats kickt sie zukünftig in der NAIA College-Liga. „Das Niveau ist zumeist höher als in österreichischen Frauenligen. In College Teams spielen grundsätzlich nur ausgewählte rekrutierte Sportlerinnen, denen oft hohe Summen an Scholarships geboten werden und dementsprechend muss auch Leistung gebracht werden.“ Neben dem sportlichen Niveau erwartet Hahofer also wohl auch ein höherer Druck in den USA.

Den macht sie sich aber ohnehin selbst: „Mein Ziel ist auf jeden Fall, durch den College Sport in den Profibereich aufzusteigen. Sei es, dass ich meinen Weg in Amerika durchstarte oder ich eventuell durch meine Leistungen in den USA in Österreich auf mich aufmerksam machen kann.“ Sollte es mit dem Sprungbrett auf die Profiebene nicht klappen, hat sie als Absicherung noch immer einen College-Abschluss in der Tasche.

Mit Hahofer freut sich auch ihre bisherige Trainerin, Chiara Töltl: „Das war eine geniale Idee, ich wünsche ihr alles Gute! Ich bereue fast, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin in die USA zu gehen.“ Töltl betont auch den Stellenwert des Frauen-„Soccer“ in den USA: „Da hast du auch einen Stellenwert als Kickerin und ein volles Stadion. Da geht einem das Herzerl auf“, freut sich die Trainerin mit Hahofer.