SC Neusiedl siegte, GST Frauenkirchen probierte

Vergangene Woche standen für die Frauenteams aus Frauenkirchen, Neusiedl und Sankt Margarethen Testspiele an. Das GST Frauenkirchen startete in das neue Jahr mit einer bitteren Niederlage. Die Kickerinnen aus dem Seewinkel trafen auf den FC Altera Porta aus dem zweiten Wiener Gemeindebezirk.

Der reine Frauen- und Mädchenfußballverein zeigte den Burgenländerinnen, wo es langging und dominierte die erste Spielhälfte. Die Spielerinnen gingen mit einem 0:5 in die Halbzeit. Team-Sprecherin des GST, Sandra Himmler, erklärte: „Wir nutzten die Gelegenheit, um Positionen zu rotieren und haben viel probiert.“

Gleichzeitig räumte Himmler aber ein, dass mangelhafte Kommunikation und Inkonsequenz in den Zweikämpfen sehr wohl auch vorhanden waren. Auch das Fehlen zweier Stammspielerinnen hat zur Klatsche beigetragen. „Die zweite Halbzeit war aus unserer Sicht aber in Ordnung“, stellte Himmler klar. Nach der Pause traf Stürmerin Nadine Dotter zwei Mal (50., 82.). Endergebnis: 7:2 für Altera Porta. Der nächste Test steigt am 5. März am Wiener Staw-Platz gegen Paulaner Wieden.

12:1-Kantersieg für Neusiedler Damen

Ganz anders erging es den Frauen in Grün-Weiß. Neusiedl fuhr am Sonntag nach Favoriten, wo sie auf die Damen des FSC trafen. Auch hier wurde mit Positionen und Taktiken probiert. Und scheinbar stieß Trainer Robert Mjka auf Gold: Die eigentlich rechts-hinten spielende Chiara Ehn setzte der Trainer in den Sturm. Ehn knallte als Folge die ersten vier Tore der Partie in das Favoritener Netz.

Den hohen 12:1-Sieg winkte Trainer Mjka aber professionell ab: „Die Vorbereitung sehe ich immer als Testphase. Da ist es egal, wie hoch man gewinnt oder verliert.“ Als „schweren Brocken“ bezeichnet er das Duell gegen Fürstenfeld am kommenden Sonntag und hofft dafür auf eine stärkere Besetzung. Gegen Favoriten fehlten sechs Stammspielerinnen, die von Nachwuchs-Kickerinnen ersetzt wurden.

Die Freundschaftspartie am Greaboch zwischen den Frauen aus Sankt Margarethen und den DSG GEPS 20 Girls aus Wien wurde abgesagt. Neo-Trainer Josef Degeorgi ist „fast überzeugt, dass wir den einen oder anderen Rang gutmachen können.“ Die Damen in Blau-Weiß sind momentan auf dem letzten Tabellenplatz. Degeorgi gibt sich zuversichtlich und sagt: „Es wird schwierig, aber nicht unmöglich.“ Was die Spielerinnen mit dem neuen Trainer vermögen, können sie am Sonntag gegen den SG FAC - USC Landhaus zeigen.