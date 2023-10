St. Margarethen und Frauenkirchen siegten

St. Margarethen – Lanzenkirchen 17:0. Es war ein Spiel der Superlative: Ein Rekordsieg der Heimischen mit 17 Toren und zwei Toptorschützinnen. Laura Maria Kroyer trug sich fünfmal in die Schützenliste ein, Linda Lukac sogar sechsmal.

Dabei gelang der Stürmerin ein ganz besonderes Kunststück, denn sie erzielte in beiden Halbzeiten einen lupenreinen Hattrick. In der ersten Hälfte schoss sie die drei Tore innerhalb von vier Minuten. Nach dem Seitenwechsel war sie wieder blitzschnell unterwegs und traf dreimal innerhalb von acht Minuten. „Das sieht man auch nicht alle Tage“, war Coach Josef Degeorgi bei all den Highlights des Spiels perplex. „Wir haben sehr gut gespielt und den Ball laufen lassen. Der Gegner war trotz allem sehr positiv und hat nicht aufgegeben. Das ist eine Mannschaft, die noch einiges lernen muss.“ Besonders gefreut hat sich der Coach über das erste Kampfmannschafts-Tor von Lisa Wagner, die den Torreigen gleich mit dem 1:0 eröffnet hat. Als nächstes müssen die St. Margarethenerinnen daheim gegen Tribuswinkel (Samstag, 15:30 Uhr) spielen. „Das wird eine ganz schwere Partie“, erwartet Degeorgi gegen den Tabellenvierten eine ganz andere Spielcharakteristik.

GST Frauenkirchen – Laxenburg II 4:1. Zwei schnelle Tore für die Heimischen stellten die Weichen rasch auf Sieg. Zwar konnte der Gegner kurz vor der Pause auf 1:2 verkürzen. Doch im zweiten Durchgang machte Nadine Dotter mit einem Doppelpack alles klar und fixierte den 4:1-Erfolg. „Es war ein Arbeitssieg, bei dem nur die drei Punkte zählen“, wollte Coach Sandra Himmler den Triumph nicht auf Wolke sieben verorten. Was sie allerdings besonders freute, war das Premierentor von Johanna Heiling (14) bei einem Bewerbsspiel. Der Youngster verwertete einen Stanglpass eiskalt zur 2:0-Führung.

SV St. Margarethen – SC Lanzenkirchen 17:0 (9:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Wagner, 2:0 (12.) Granabetter, 3:0 (13.) Kroyer, 4:0 (20.) Schmiedl, 5:0 (25.) Lukac, 6:0 (26.) Lukac, 7:0 (28.) Lukac, 8:0 (36.) Kroyer, 9:0 (44.) Kroyer, 10:0 (50.) Kroyer, 11:0 (54.) Kroyer, 12:0 (55.) Granabetter, 13:0 74.) Jäger, 14:0 (77.) Lukac, 15:0 (81.) Lukac, 16:0 (83.) Lukac, 17:0 (90.) Jäger.

SR: Sert.- St. Margarethen, 122.

St. Margarethen: Glaser (46. Wallner); Schindler (46. Reinprecht), Heiner, Schmiedl, Sarhatlic (58. Yazici); Zwingl, Bilek (46. Jäger), Granabetter, Wagner (46. Gruber); Kroyer, Lukac.

GST Frauenkirchen – FSG Laxenburg II 4:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (5.) Gruber, 2:0 (10.) Heiling, 2:1 (44.) Artner, 3:1 (68.) Dotter, 4:1 (77.) Dotter.

Gelb-Rote Karte: Ziegelhofer (76., Foul).

SR: Haider.- Frauenkirchen, 80.

Frauenkirchen: Fleischhacker; Gisch (46. Schmidt), Miletich, Brettl, Gombay (80. Leeb-Oberauer); Dotter, Wagersreiter, Frischmann, Heiling (83. Gartner); Schuster (56. Steiner), Gruber.