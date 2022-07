St. Margarethener Neuanfang ohne Neusiedl

Werbung

Mit dem Ziel, gemeinsam eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, von der beide Seiten profitieren können, gründeten der SV St. Margarethen und der SC Neusiedl im Sommer 2021 eine Frauenspielgemeinschaft.

„Schon im Winter war die Kooperation eigentlich nicht mehr am Leben.“

Junge Spielerinnen, für die es bei Neusiedl noch nicht für die Kampfmannschaft in der 2. Bundesliga gereicht hat, sollten so in St. Margarethen (Gebietsliga) eine Chance bekommen, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Ein Jahr später lässt sich sagen: Dieses Projekt ist gescheitert.

„Schon im Winter war die Kooperation eigentlich nicht mehr am Leben“, sagt FSG-Spielertrainerin Chiara Töltl. Für viele Spielerinnen, die in St. Margarethen mittrainieren hätten sollen, ist die Distanz zwischen den beiden Orten zum Problem geworden.

„Einige von ihnen hatten noch gar keinen Führerschein, das hat es noch schwieriger gemacht“, so Töltl. Deswegen traf man in der Sommerpause gemeinsam mit dem SC Neusiedl die Entscheidung, die Zusammenarbeit auch formell zu beenden. Ohne die Neusiedlerinnen, dafür aber mit neuem Elan werden Töltl und Co. Ende August in die neue Saison in der niederösterreichischen Gebietsliga Industrieviertel starten.

Neue Saison: Es kann (fast) nur besser werden

Letztes Jahr holte man nach dem Sieg am ersten Spieltag keinen Punkt mehr, das soll sich heuer ändern. „Wir wollen aus den Fehlern der letzten Saison lernen“, hofft Töltl.

Im Kader hat es kaum eine Veränderung gegeben, „verschmerzen müssen wir nur den Abgang von Melanie Pejchar“, so Töltl. „Ich möchte mich für ihren Einsatz bedanken, sie ist hier jederzeit willkommen.“

Vergangene Woche hat für die St. Margarethener Damen die Vorbereitung begonnen. Die größte Herausforderung ist derzeit die Suche nach Gegnern für Testspiele. „Wir haben bisher nur Spiele gegen Hobbyauswahlen fixiert, würden aber gerne gegen ebenbürtige Gegner spielen“, erklärt Töltl.