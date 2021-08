„Christoph war und ist immer noch ein toller Torhüter, was auch an seinen vielen Stationen zu erkennen ist. Die Chemie zwischen Großhöflein und ihm hat von Beginn weg gepasst und wir waren uns damals sehr schnell über den Wechsel einig“, wie Obmann Dragan Kunkic erzählte.

Die meisten werden Schüller aus seiner Zeit in Sankt Margarethen kennen, wo er zehn Jahre lang als „Einser-Goalie“ in der Landesliga für seinen Heimatverein an den Start ging. „Ich bin sehr froh darüber, dass er uns als Torwart-Trainer beim FC Großhöflein erhalten bleibt, denn ich bin mir sicher, dass unsere jungen Keeper extrem von seiner Erfahrung profitieren können und auch werden“, stellte der Vereinsboss klar.

„Wenn ich auf meine lange Karriere zurückblicke, denke ich vor allem an meine Zeit in der Burgenlandliga, als ich als einheimischer Torwart für meinen Club Sankt Margarethen zwischen den Pfosten stand und mit meinen Freunden kicken durfte, was mir besonders in Erinnerung bleiben wird!“ Christoph Schüller

Der 42-Jährige hat während seiner Laufbahn viele Bekanntschaften gemacht, die letztendlich auch zu seinen Freunden wurden. Viele würden vermuten, dass so ein toller Torwart von klein auf im Tor stand, doch dem war nicht so. Tatsächlich beschloss Christoph erst mit 15 Jahren sich als Keeper zu versuchen, was sich im Nachhinein betrachtet, als eine der besten Entscheidungen seines Lebens herausstellte. „Ein großes Dankeschön an Gerhard Horvath, der mich innerhalb von fünf Jahren zu einem Kampfmannschafts-Torhüter formte“, so Schüller.

Der Schlussmann hatte sich immer vorgenommen, dass wenn er merke, sein Körper spielt nicht mehr mit und leidet darunter, werde er auch seine Karriere beenden, denn unter Einfluss von Schmerzmitteln wolle er keinesfalls weiterspielen. „Es war eine schöne Zeit, die leider vorbeigeht“, bedauerte der Goalie. Erwin Schneider, der leider bereits verstarb, hatte großen Anteil an den erfolgreichen Tagen von Christoph Schüller in Margarethen.

„Meinen Dank, dass er mir immer den Rücken gestärkt hat und hinter mir gestanden ist, doch auch meine Frau hatte es nicht einfach mit mir, da ich aufgrund meines Hobbys leider nur selten zu Hause war, trotz allem, hat sie hat mich jeden Tag unterstützt und mich ausgehalten und dafür möchte ich auch ihr danken!“ Der Torwart hatte, was den FC Großhöflein betrifft, durchwegs nur positive Worte zu finden. „Die Zeit als Spieler bei diesem Verein war wirklich sehr schön, ich bin sofort toll aufgenommen worden und habe mich sehr wohlgefühlt, man kann einfach nichts Schlechtes über diesen Club sagen, weshalb ich hier auch weiterhin, allerdings im Trainerstab, tätig sein werde“, erzählte der 42-Jährige.

Lange Karriere, aber kein Meistertitel

Eines war Schüller in seiner langjährigen Laufbahn leider nicht vergönnt - der ach so ersehnte Meistertitel. Mit Rohrbach wurde er dreimal Vizemeister, jedoch konnte er nie eine Saison an der Tabellenspitze beenden, doch darüber kann er hinwegsehen, was ihm jedoch vergönnt war, ist der perfekte Abschluss für seine Karriere. „Die Tatsache, dass ich in meinem letzten Spiel 90 Minuten gegen meinen Ex-Verein Stotzing spielen durfte, war einfach nur toll“, schwärmte der Torwart.