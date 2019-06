Spannender könnte es in der Liga vor dem letzten Spieltag kaum sein – gleich drei Teams kämpfen um zwei Aufstiegsplätze. Getrennt sind Rust (55 Punkte), Podersdorf (54) und Neusiedl 1b (54) eben nur durch ein mageres Pünktchen.

Somit haben in der letzten Runde der Saison noch alle drei Teams alle Möglichkeiten um aufzusteigen und es ist noch alles möglich – mit einer Einschränkung: Denn wenn Rust und Podersdorf ihre Partien gewinnen, kann Neusiedl 1b machen was es will, dann schaut man, aufgrund des um aktuell 32 Tore schlechteren Torverhältnisses als Podersdorf, durch die Röhre.

Am komfortablesten hat es da der derzeitige Tabellenführer Rust, der mit einem Sieg am Samstag in Oslip neben dem Aufstieg auch den Meister der 2. Klasse Nord einfahren könnte. Dementsprechend motiviert gehen Spielertrainer Özi Nurlu und seine Mannen ins Spiel: „Wir haben alles selbst in der Hand. Wir müssen auf uns schauen und wollen diese Partie natürlich unbedingt gewinnen“, so Nurlu.

Neusiedl 1b bekommt es in Schützen mit dem in der Rückrunde soliden SCE zu tun – neben der Angewiesenheit auf Schützenhilfe, auch keine leichte Aufgabe, wie Coach Thomas Achs weiß: „Bevor wir schauen, was auf den anderen Plätzen passiert, müssen wir unser Spiel erst mal gewinnen, das wird schwer genug. Es wäre aber extrem bitter, wenn wir dann mit 57 Punkten nicht aufsteigen sollten.“ Podersdorf gastiert bei Sankt Andrä, auch da wird ein heißer Tanz erwartet.