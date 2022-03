Arbeiten am Comeback

Eigentlich läuft in Oggau alles wie immer: kaum Transfers, Vertrauen in die Mannschaft und auch auf die Kameradschaft und voller Einsatz, egal ob Training oder Vorbereitungsmatch. Wenn man sich die Bilanz im Herbst anschaut, so kann das nur ein gutes Zeichen sein: Immerhin steht man nach 13 Runden mit satten 25 Punkten da und auch der aktuelle dritte Tabellenplatz könnte – je nach Landesliga-Absteiger – für den Aufstieg in die 2. Liga Nord reichen.

Damit das im Frühjahr auch so weiter geht, wird fleißig an Comebacks gearbeitet. Am weitesten ist dabei ausgerechnet der „Oldie“ der Mannschaft. Torjäger Gerald Schneider wurde erst im November an der Schulter operiert, nun ist er aber wieder voll im Einsatz. Gedulden muss sich noch ein wenig das Mörbischer Mittelfeldduo Mathias Thaller und Kevin Salmer.

„Thaller sammelte zwar erste Einsatzminuten bereits, es dauert aber sicher noch eine Weile, bis er wieder bei 100 Prozent sein wird. Bei Salmer ist der Genesungsprozess bemerkenswert, er hat sich ja erst in der Sommervorbereitung das Kreuzband gerissen und es geht schon sehr bergauf“, so Trainer Wolfgang Mayer.