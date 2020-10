Obwohl aktuell an einen Meisterschaftsbetrieb nicht zu denken ist, plant man beim ASV Siegendorf bereits wieder am Kader für die Zeit nach der neuerlichen Zwangspause. Zwei Spieler müssen den Meisterfavoriten schon jetzt verlassen.

Für Christopher Drazan und Elvedin Buljubasic ist kein Platz mehr im Kader des ASV Siegendorf. „Drazan ist leider sehr verletzungsanfällig und bekam die Knieprobleme nie in den Griff. Er ist ein toller Kerl, aber leider ist seine Zeit bei uns vorbei“, schilderte Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer. Auch sein „Ersatzmann“ Buljubasic wird nicht mehr für die Kühbauer-Elf auflaufen. „Wir haben ihn auf den letzten Drücker als Drazan-Ersatz geholt, leider blieb er unter den in ihn gesetzten Erwartungen“, so der Funktionär. Der Blick wird nun wieder auf die Jugend gerichtet: „Wir schauen uns nach 2000 oder 2001er Jahrgängen um. Sie müssen einfach reinpassen.“