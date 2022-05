MS Theresianum Eisenstadt siegt auch bei den Mädchen

Werbung

Die beiden Semifinal-Begegnungen verliefen sehr eindeutig. Das BRG Oberschützen eliminierte das BRG Mattersburg mit 3:0, Eisenstadt zog mit einem 9:0 über die EMS Oberwart nach. Im Endspiel hatten die Südburgenländerinnen zwar mehr vom Spiel und auch ein Chancenplus zu verzeichnen, doch die Eisenstädterinnen erzielten das einzige Tor und siegten mit 1:0, womit man sich auch den Platz im Bundesfinale in Neusiedl am See sicherte. Im Spiel um Platz drei setzte sich Mattersburg gegen Oberwart mit 4:0 durch.