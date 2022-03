Peter Slosarek: Alter Bekannter zurück in Jois

Werbung

Der FC Jois steht derzeit auf Rang fünf in der Tabelle der 1. Klasse Nord und zeigt bis dato super Leistungen, die den Vorstand des Vereins glücklich stimmen. Die Ergebnisse und Erfolge waren auch der Grund dafür, warum man sich mit der Trainersuche Zeit gelassen hat und alles auf sich zukommen ließ. Vielen Fans und Sympathisanten der Joiser dürfte der Name Peter Slosarek bekannt vorkommen und das aus einem bestimmten Grund. Der Coach übernahm den Verein am 18. November 2015 und schaffte unter anderem den Wiederaufstieg aus der 2. Klasse in die 1. Klasse.

Gut Ding braucht Weile

Nach rund zweieinhalb Jahren verließ er dann den Klub in Richtung Hof und betreute unter anderem noch Kleinneusiedl-Enzersdorf, Weiden und bis Oktober 2020 den FC Winden. „Wir haben uns mit der Wahl wirklich nicht gestresst, da wir sicher gehen wollten, auch den Richtigen für diesen äußerst wichtigen Posten zu finden. Wir haben uns schließlich für Peter entschieden, weil er noch einige Spieler aus der Mannschaft kennt und noch dazu mit den Rahmenbedingungen des FC Hill Jois vertraut ist. Er ist sehr gut in seinem Fach und wir sind uns sicher, dass wir viel Freude mit ihm haben werden“, wie Sektionsleiter Wolfgang Pikhart erzählte. Gegen Podersdorf hatte er seinen ersten Auftritt als Cheftrainer des Vereins. Für einen Sieg im ersten Spiel reichte es nicht, da sich beide Teams mit einem verdienten 0:0-Unentschieden trennten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Mannschaft unter dem neuen Coach entwickeln wird. Laut den Verantwortlichen sei Peter Slosarek auch sehr motiviert dieses Team zu übernehmen und weiter nach vorne zu bringen.