SC Eisenstadt rüstete auf

Sieben Neuzugänge ist natürlich eine beträchtliche Zahl, allerdings muss man beachten, dass man auf vier Spieler nicht mehr zurückgreifen kann.

Der ursprüngliche Plan der Landeshauptstädter war, sich am Transfermarkt eher zurückzuhalten, denn in erster Linie wollte man maximal die Mannschaft in der Breite verstärken, was bedeutet, junge Spieler zu verpflichten, die langsam an die Kampfmannschaft herangeführt werden sollten.

Jedoch kam alles anders als geplant. Lukas Giefing musste aufgrund von Knieproblemen seine fußballerische Laufbahn an den Nagel hängen. Weiter ging es dann mit der Leihe von Thomas Barilich nach Zagersdorf, gefolgt von Andreas Maad, der aus beruflichen Gründen zurück zu seinem Heimatverein UFC Schützen wechselte.

Überraschend war auch der Transfer von Patrick Hanbauer, der nun das Trikot des ASKÖ Klingenbach überziehen wird. Somit waren die Eisenstädter unter Zugzwang und mussten handeln.

Schließlich wurden es eben sieben Transfers zugunsten des SCE, die man mit dem „Deadline Day“ am 7. Februar verkünden konnte. Nico Stiglitz entschied sich nach einem Jahr dafür, den UFC St. Georgen zu verlassen, um erneut in der Landeshauptstadt Fuß fassen zu können. Mit Stefan Habeler gelang es dem Verein, einen Routinier in seine Reihen zu holen, der in seiner Vita bereits zahlreiche Einsätze in der Regionalliga zu Buche stehen hat. Mit ihm soll das Loch, das der Abgang von Hanbauer aufriss, gefüllt werden.

Florian Metz kommt als Stand-by-Spieler

Um auch auf der Flügelspieler-Position ordentlich gewappnet zu sein, verpflichtete man Faton Vokshi, der zuvor für Neudörfl an den Start ging. Von ihm wird erwartet, dass er die nötigen Akzente im Offensivspiel setzen kann. Mit Matteo Zentner und Alexander Pingitzer wechselten zwei Youngsters zum SC Eisenstadt, die vor allem die Breite des Kaders vergrößern sollen. Doch das war dem Klub aus der 2. Klasse Nord noch nicht genug und man sorgte am letzten Tag der Übertrittszeit nochmal für Furore.

Aus der zweiten Ungarischen Bundesliga wurde der 20-jährige Laszlo Kalocsai ins Burgenland gelotst. Der technisch versierte und vor allem auch bewegliche Offensivallrounder soll mit seinem Talent und Gefühl mit dem Ball das Angriffsspiel des derzeit Drittplatzierten variabler und unberechenbarer machen. Der Tüpfelchen auf das „i“ war jedoch der Transfer von Florian Metz zu den Eisenstädtern. Dieser Name dürfte vielen Fußballfans ein Begriff sein, da er in seiner Laufbahn bereits 129 Bundesligaspiele vorzuweisen hat, allerdings ist er derzeit nur als hochkarätiger Aushilfsspieler geplant, sollte es zu einem Engpass kommen. Ein SCE-Spieler, der ihn gut kennt, hat den Deal mit Metz eingefädelt.

„Als ich den Trainerjob im Herbst angetreten bin, habe ich mir mehr Breite im Kader gewünscht. Dies hat mir der Vorstand nun ermöglicht, wofür ich mich an dieser Stelle gerne bedanken möchte“, so SCE-Coach Martin Zentner.