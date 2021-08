PARNDORF - LEITHAPRODERSDORF; FREITAG, 19.30 UHR. Eine weitere schwere Partie wartet auf Trainer Peter Benes und sein Team im Heidebodenstadion. „Parndorf ist als Kollektiv noch schwerer auszurechnen, zudem hat Leithaprodersdorf dort noch nie gewonnen. Es wird eine schwere Aufgabe, wir müssen körperlich voll das sein. Darauf wird auch unser Fokus in dieser Woche liegen. Parndorf ist mit zwei Kantersiegen gut gestartet“, weiß Benes, der weiterhin auf Roman Dinser und Fabian Dinhof verzichten muss.

SANKT MARGARETHEN - MARKT ALLHAU; FREITAG, 19.30 UHR. Die Hausherren gehen weiter dezimiert ins Rennen. Neben Thorsten Lang (Bänderriss im Knöchel) werden auch noch Martin Hahnekamp (Ristprellung), Philipp Wenzl, Jan Kummer, Max Regner, Alex Wartha und Thomas Jusits (Muskelbündelriss) fehlen. Zudem ist Sebastian Leszkovich fraglich.

„Markt Allhau ist ein starker Gegner, das wird ein ganz schweres Match werden. Trotz unserer Ausfälle werden wir aber elf hungrige Kicker auf den Platz stellen“, so Sankt Margarethen-Trainer Roman Fennes.

SIEGENDORF - RITZING; FREITAG, 19.30 UHR. Auch die Mannschaft von Betreuer Josef Kühbauer hat mit den aufstrebenden Mittelburgenländern einen starken Gegner zu Gast.

„Unser Anspruch ist der Meistertitel, für uns zählen nur drei Punkte. Wir wissen, dass jedes Spiel schwer ist. Ritzing ist aber auch eine gute Mannschaft, die Fußball spielen will, das könnte uns entgegenkommen. Dennoch sind wir auch heuer wieder sehr gut drauf. Bei uns ist jedes Match ein Feuerwerk, so soll es auch gegen Ritzing sein“, hofft Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer. Zuletzt fehlten Robert Gregull, Lukas Secco und Jakob Szorger, die sollten alle wieder an Bord sein.

PINKAFELD - KLINGENBACH, FREITAG, 19.30 UHR. Nach dem knappen 1:0-Heimsieg gegen Horitschon müssen die Mannen von Trainer Wolfgang Hatzl wieder in den Landessüden reisen – diesmal zu einem anderen Titelanwärter, nach Pinkafeld. „Wir können den Horitschon-Sieg gut einordnen, wissen aber, dass eine deutliche Steigerung kommen muss. Da sind andere Tribute gefragt, als zuletzt. Wir werden uns entsprechend vorbereiten“, so Hatzl.

Philipp Grafl wird mit einer Oberschenkelzerrung sicherlich ausfallen. Oliver Prior (Außenband im Knie) wartet noch auf die MR-Ergebnisse, ist auch mehr als fraglich.