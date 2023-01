Willy Kreuz: SCE-Legende gedenkt Pelé

Werbung

Mittwoch, 29. April 1970. Im Maracanã von Rio de Janeiro gehen die Lichter an. Das Stadion ist nahezu ausverkauft. Um 21.30 Uhr betreten die Mannschaften von Brasilien und Österreich den Rasen. 100.000 Zuschauer verfallen in Ekstase, weil sie einen Spieler live, hautnah erleben: Pelé. Sein Name ist schon damals Mythos. Ein damals 20-Jähriger erstarrt in Ehrfurcht als er dem Weltstar beim Anstoß gegenübersteht: Willy Kreuz. „Pelé hat mir vor Spielbeginn über den Kopf gestreichelt. Das sollte heißen: ,Burschi, du brauchst keine Angst haben.‘ Ich bin nachher trotzdem nie gescheit hingegangen gegen ihn, das hätte ich mich nie getraut.“

Pelé (oben) feierte mit Brasilien drei Weltmeister-Titel. Den letzten 1970 in Mexiko. Der 4:1-Finalsieg über Italien gilt bis heute als eine der besten Leistungen einer Nationalmannschaft überhaupt. Foto: Foto: STF/AFP

Österreich schlug sich gegen jene Mannschaft, die einige Wochen später Weltmeister wurde, dennoch wacker, verlor nur mit 0:1. Pelé blieb ohne Torerfolg, sorgte aber für prägende Erinnerungen. „Nur wenn er den Ball berührt hat, ist das ganze Stadion aufgesprungen. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede.“ Jahre später begegnete ihm Pelé noch einmal. Der Brasilianer war zufällig für Dreharbeiten in Ungarn, als Österreich dort ein Qualispiel bestritt. Pelé war sich nicht zu schade, um jeden ÖFB-Teamspieler mit Handschlag zu begrüßen: „Das zeigt, dass er trotz seiner Erfolge normal geblieben ist.“

An diesem Bild geht Willy Kreuz tagtäglich vorbei. Es zeigt ihn (l.) mit dem Jahrhundertfußballer Pelé (M.).

Foto: Foto: privat

Bis heute wird Kreuz tagtäglich an den Wunderkicker aus Santos erinnert. Ein gemeinsames Foto steht in Kreuz‘ Wohnzimmer in Pottendorf. Klar, dass die Nachricht vom Tod des Jahrhundertfußballers auch den 56-fachen ÖFB-Teamspieler nicht kalt ließ: „Ich war schon schockiert, auch wenn man gewusst hat, dass es ihm nicht gut geht. Die Lichtgestalten des Fußballs werden immer weniger – Pelé, Maradona, Eusébio, Cruyff. Gegen alle habe ich gespielt, alle sind leider schon gestorben. Bei Pelé hat man gesagt, er ist unsterblich, aber er bleibt es auch. Mein Enkel, der in Traiskirchen in der U10 spielt, weiß wer dieser Pelé war.“

Jüngere Kicker-Generationen kennen den vielleicht besten Fußballer aller Zeiten aber nur aus Archivaufnahmen. Wie erklärt Kreuz ihnen, was den Mythos Pelé ausmacht? „Er hatte einfach alles. Er war schnell, technisch hervorragend, konnte seinen Körper einsetzen, war stark mit dem Kopf, hat geschossen und gedribbelt. Alleine, wenn er sich den Ball gestoppt hat, war es so ästhetisch.“

Pelé starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren. Foto: Foto: AFP/ Franck Fife

Ob der brasilianische Fußballgott auch der beste Spieler aller Zeiten ist? In diese Diskussion möchte sich Kreuz nicht einmischen. Der Fußball von heute, mit einem Messi oder einem Mbappé sei anders als zu Zeiten von Maradona oder Pelé. Aber: „Wenn man mich nach meiner Meinung fragt, würde ich sagen, dass Pelé mannschaftsdienlich war. Maradona hat sechs Leute überspielt. Das hat Pelé auch gemacht, aber er hat sich auch den Ball mit der Brust wunderbar gestoppt und dann zum Mitspieler gepasst. Ich habe es heute noch vor Augen, wie er beim WM-Finale 1970 als Letzter auf den Jubelhaufen hinaufspringt. Er hat sich auch gefreut, wenn er nicht selbst das Tor gemacht hat.“