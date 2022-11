Wimpassings Coach Gerhard Proyer: „Ich stehe als Trainer bereit“

Werbung

Vier Spiele, drei Siege – diese Ausbeute als Interims- und ehemaliger Assistenztrainer des zurückgetretenen Chefcoaches Michael Hartl kann sich sehen lassen: Gerhard Proyer hat bei den Wimpassingern, wo manche Akteure sich auch gerne wie launische Diven verhalten, anderseits aber auch Partien im Alleingang entscheiden können, ein neues Feuer entfacht. Vom Abstiegskampf ist längst keine Rede mehr, obwohl die Gefahr längst nicht gebannt ist. Mit 15 Pluspunkten ist man – obwohl die ersten fünf Runden vergeigt wurden – ans gesicherte Mittelfeld angedockt.

„Das Team ist intakt, das hat man in den vergangenen Spielen gesehen“

„Die Mannschaft liegt mir am Herzen. Ich bin gerne bereit als Trainer weiterzumachen“, meint Proyer auf die Frage, ob er sich ein Engagement in der Rückrunde vorstellen kann. „Gemeinsam mit Michael Hartl haben wir da etwas aufgebaut, das ich weiterführen möchte.“ Doch noch gilt es, die Generalsversammlung – anvisiert ist ein Termin im November – abzuwarten. Ein neuer Obmann soll kommen, doch der Name wird noch dezent im Hintergrund gehalten. Für Hartl war dies der Grund, um seinen erfolgreichen Job niederzulegen.

„Das Team ist intakt, das hat man in den vergangenen Spielen gesehen“, meint Proyer weiter. Mit einem Erfolg in Deutsch Jahrndorf (Freitag, 19.30 Uhr) kann sich der Coach – ebenso wie die Kicker – nur „empfehlen“.