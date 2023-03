Durchwachsene Auftaktbilanz für U16-Burgenländer

Werbung

U15: Burgenland – Admira Wacker 0:2

Quasi vom Start weg rannten die Gastgeber einem Rückstand hinterher – nach einem Eckball brachten die Burgenländer den Ball nicht aus der Gefahrenzone und die Niederösterreicher lagen nach nicht einmal drei Minuten per Abstaubertor in Führung. Die Heimischen erfingen sich von diesem Schock nicht mehr, die Südstädter bestimmten klar das Spielgeschehen. „Dieser frühe Rückstand hat uns mental ordentlich zugesetzt“, gab Coach Christoph Morgenbesser zu.

„Wir hatten danach in allen Phasen der Partie große Probleme.“ Einmal gab es die Chance zum Ausgleich, eine abgerissene Flanke von Adin Sarac klatschte an den Pfosten. Auch nach der Pause mussten die Hausherren die Kugel wieder aus dem eigenen Tor holen, denn nach einer zu kurzen Kopfballabwehr nahm Admiras Julian Rumpl von der Strafraumgrenze Maß und sorgte für die Vorentscheidung. Die Gäste blieben tonangebend, während die Burgenländer mut- und harmlos das Nachsehen hatten. „Wir waren in allen Bereichen unterlegen“, schüttelte Morgenbesser den Kopf. „An die Leistungen in den Vorbereitungsspielen konnten wir gar nicht anschließen.“

Gabriel Kappel und Anton Fellinger fehlten krankheitshalber, für Dmytro Artemenko fehlt immer noch die internationale Freigabe.

U16: Burgenland – Admira Wacker 2:1

Die Burschen von U16-Chefcoach Philipp Pürzl konnten ihre gute Form der letzten Wochen in die Meisterschaft mitnehmen. „Das war mit Abstand die beste Leistung dieser Saison“, jubelte der Trainer nach dem Schlusspfiff über die Darbietung seiner Schützlinge. Aufgrund einer soliden Abwehrleistung und dem raschen Umschaltspiel nach vorne kamen die Gäste nie richtig ins Spiel.

Der Führungstreffer gelang Valdet Jakupi nach einer Aufbauaktion über die linke Seite sowie einer geschickten Spielverlagerung. Bald nach dem Seitenwechsel erhöhte Julian Konrad auf 2:0, doch fast postwendend gelang den Admiranern aus einem Elfmeter der Anschlusstreffer. In weiterer Folge kontrollierten jedoch die Burgenländer die Partie, erst in der Schlussphase wurde es etwas hitziger. „Da agierten die Jungs extrem clever und ruhig, den Sieg haben wir uns dann dementsprechend verdient“, zog Pürzl ein zufriedenes Resümee des ersten Pflichtspiels seiner Jungs.

U18: Burgenland – Admira Wacker 1:2

Man merkte beiden Mannschaften an, dass man erstmals in diesem Kalenderjahr auf Naturrasen spielte. „Wir hatten vor dem Match nur zwei Trainingseinheiten auf der Wiese“, erklärte Trainer Christoph Witamwas. Dieser sah dann in der Anfangsphase ein Spiel, das von technischen Fehlern sowie einfachen Ballverlusten – auf beiden Seiten – geprägt war. Nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr konnte Admiras Christopher Olsa völlig freistehend einköpfeln – 0:1. In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel, die kontrollierten Ballbesitzphasen konnte man an einer Hand abzählen.

Chancen ergaben sich maximal bei Konterangriffen. Einen davon nutzten die Gäste zum zweiten Treffer. Jetzt ging ein Ruck durch die heimische Truppe – prompt war Enrico Steiner nach einem Stanglpass erfolgreich und erzielte das Anschlusstor. In den letzten zehn Minuten warfen die Witamwas-Youngsters dann auch noch einmal alles nach vorne. Zweimal zeichnete sich der Gäste-Tormann Janis Gattringer aus – zuerst fischte er einen Freistoß von Gabriel Macic aus der Kreuzecke, dann war er bei einem abgefälschten Schuss ebenfalls zur Stelle.

In dieser Woche steigt AKA Burgenlands rekonvaleszenter Torhüter Bernd Aineter wieder ins Mannschaftstraining ein. Florian Reiner, der sich am Kopf verletzt hatte, blieb zur Halbzeit in der Kabine. Mika Hahn – zuletzt erkrankt – ist seit dieser Woche wieder mit von der Partie.