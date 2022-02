Vergnügen im Süden für Osliper Tennis-Ass David Pichler

Die Reise dorthin, wo nicht nur am Tennisplatz Sand liegt, hat sich für David Pichler heuer vollauf bezahlt gemacht. Zunächst erreichte der Osliper im Jänner bei den Future-Turnieren in Kairo gleich dreimal das Finale, einmal im Einzel, zweimal im Doppel.

Zum Titel reichte es zwar am Ende nicht, aber das Selbstvertrauen stimmte, bevor Pichler sich Anfang Februar auf den Weg ins Urlaubsparadies Punta Cana in der Dominikanischen Republik machte. Bei knapp 30 Grad spielte er dort Tennis, während sich andere im Liegestuhl sonnten. Unter sengendem karibischen Sonnenschein blühte Pichler dann speziell im Doppel auf.

Mit dem Ukrainer Oleg Prihodko hat er einen Partner gefunden, mit dem er gut harmoniert, die beiden gewannen beide M15-Turniere ohne Satzverlust. Im Einzelbewerb war das Viertelfinale das Höchste der Gefühle, „aber auch da kann ich mir wenig vorwerfen“ erzählt Pichler der BVZ. „Mit meiner bisherigen Saisonleistung bin ich wirklich zufrieden, gerade jetzt, wo die Turniere immer stärker besetzt sind.“

Noch am Finaltag des zweiten Doppelturniers ging es für Pichler, der an diesem Tag auch seinen 26. Geburtstag feierte, mit dem Bus in die dominikanische Hauptstadt Santo Domingo. Nach Redaktionsschluss hatte er dort mit seinem bewährten Doppelpartner Prihodko seinen ersten Einsatz beim M25-Turnier. Im Einzel startete er ebenfalls erst nach Redaktionsschluss in den Bewerb.