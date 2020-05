Der Osliper David Pichler startete Regen bedingt erst heute in das erste Turnier nach der Corona-Pause. Zum Auftakt ging es für die Nummer fünf Österreichs gegen den Tiroler Sandro Kopp (ÖTV-Rang 20). Favorit Pichler verpasste jedoch den Start ins Match, den ersten Satz holte sich sein jüngerer Kontrahent. Danach fand der 24-jährige Burgenländer aber besser ins Match und sicherte sich nach mehreren hart umkämpften Games den zweiten Satz.

Völlig verrückt verlief der Entscheidungssatz: Insgesamt sieben Breaks machten die Begegnung noch zu einem wahren Krimi. Beim Stand von 3:4 kämpfte sich Pichler mit einem Break zurück. Die rot-goldene Nummer eins zeigte jedoch Nerven und legte Kopp den Ball mehrmals perfekt auf, zu viele unforced Error brachten schließlich das entscheidende Break für Sandro Kopp.

Der Start in das hochkarätige Turnier verlief mit einer Niederlage gegen den „vermutlich leichtesten Gegner“ der Gruppe also nicht nach Wunsch, der harte Kampf über drei Sätze wurde nicht belohnt. Morgen folgt um circa 18 Uhr das Match gegen Lucas Miedler, bevor am Samstag die erste Gruppenphase und im schlechtesten Fall das ganze Turnier mit dem Schlager gegen Dominic Thiem (circa 12 Uhr) zu Ende geht.