Der SV Sankt Margarethen hat vor Kurzem seine ordentliche Generalversammlung abgehalten. Der Wahlvorschlag wurde einstimmig angenommen. Obmann bleibt Johannes Pieler.

Der SV Sankt Margarethen hat weiterhin neben den Erwachsenenmannschaften (Kampfmannschaft und Reserve) und der Spielgemeinschaft Hügelland im Nachwuchsbereich, sowie der Frauenmannschaft (mit 20 Aktiven) eine Laufsportsektion, die seit fünf Jahren besteht und von Franz Weixelbaum geführt wird.

Auch die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde soll nicht unerwähnt bleiben. Wann immer Unterstützung in jedweder Form gebraucht wird, ist die auch aus dem Sankt Margarethener Rathaus sofort da.

Sportlich lief es in der vergangenen Woche nicht so rund für die Mannschaft von Trainer Marek Kausich. Das Testmatch gegen den UFC Oggau (1. Klasse Nord) wurde kurzfristig zuvor abgesagt, da die Oggauer zu wenig Spieler hatten. „Leider konnten wir so kurzfristig keinen Ersatzgegner finden, also haben wir zwei härtere Trainingseinheiten absolviert“, so der Sankt Margarethener Betreuer. Diese Woche wird gegen Neudörfl und Parndorf getestet.