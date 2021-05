Seit Mittwoch werden in Donnerskirchen wieder (fast) ohne Einschränkungen die weißen Bälle über den Rasen gejagt. „Wie sonst auch in den meisten Sportstätten gilt die 3G-Regel: getestet, geimpft oder genesen“, erklärt Standortleiterin Irene Wiedermann die neuen Spielregeln. Gegolft wurde allerdings auch im Winter, nur eben ohne Turniere. Erlaubt sind auch wieder die klassischen Vierer-Flights und die Nutzung der Golfcarts. „Wir haben schon einige Anmeldungen, man merkt, dass die Anfrage steigt. Den Leuten brennt es schon unter den Fingernägeln“, freut sich Wiedermann auf den aktiven Startschuss.

Beim Golfclub Neusiedlersee-Donnerskirchen findet schon am Mittwoch mit dem ersten Stopp der Turnierreihe „Reifen Ritz weekly“ das erste Event statt. Nächsten Freitag geht dann bereits das erste größere Turnier über die Bühne: Am 28. Mai findet das MGA-Einladungsturnier statt, gespielt wird dabei im Einzel nach Stableford. Gleich am Tag darauf geht es mit dem nächsten Highlight, den Austrian Amateur Open, weiter.

„Aktuell steht bei den Turnieren nur der Sport im Mittelpunkt“, verweist die Standortleiterin darauf, dass gesellschaftliche Events wie die Weinquartett Trophy erst im Sommer und Spätherbst stattfinden. Bis dahin gebe es hoffentlich weitere Lockerungen, der Umbau des Clubhauses soll passend bis dahin auch abgeschlossen sein.