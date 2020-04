Vergangenes Jahr kaufte die steirische Murhof Gruppe den Golfplatz in Donnerskirchen. Die geplanten Veränderungen auf der Anlage am Neusiedler See müssen aber wegen der Corona-Krise noch warten.

„Jetzt geht es einmal um das wirtschaftliche Überleben. Das Wichtigste ist, dass wir bald wieder spielen können“, so der neue Chef der Donnerskirchener Golfer, Klaus Geyrhofer. Der Geschäftsführer der Murhof Gruppe will derzeit nicht „Kaffeesud lesen“ und Prognosen anstellen. „Wir wollen den Status quo verbessern, aber aufgrund der aktuellen Situation wird es in nächster Zeit keine großen Investitionen geben.“

„Die wollen ,Marie‘ machen. Was die Mitglieder wollen, ist nebensächlich. Das ist eine neue Philosophie.“ Ex-Manager Günter Nemeth kritisiert die neuen Eigentümer des GC Donnerskirchen.

Im Winter beendeten jedenfalls die neuen Eigentümer die Zusammenarbeit mit Langzeit-Manager Günter Nemeth, der den Verein und die Anlage die letzten 15 Jahre maßgeblich geprägt hat.

Wie einvernehmlich die Trennung war, scheint aber fraglich. Nemeth selbst spricht von Differenzen mit den neuen Eigentümern und spart nicht mit Kritik: „Die wollen ,Marie‘ machen. Was die Mitglieder wollen, ist nebensächlich.“ Die Anlage werde wie eine Fabrik geführt, mit Wachstum und Gewinn als oberste Maxime: „Wenn wir 80 Spieler haben, wollen sie 100. Wenn wir 100 haben, dann wollen sie 150. Das ist eine andere Philosophie.“

Bei der Murhof Gruppe betont man dagegen: „Die Mitglieder sind das Herz der Anlage. Das halten wir bei allen Golfplätzen so.“ Natürlich sei aber ein Zuwachs bei Mitgliedern und Gästen ein wichtiges Ziel für die Eigentümer.

Der ehemalige Manager schenkt dieser Darstellung aber wenig Glauben. Der Charakter und das einzigartige Flair in Donnerskirchen gehe durch die neue Philosophie verloren. Ob das der richtige Weg ist, bezweifelt Nemeth: „Früher sind die Golfer von Wiener Neustadt zu uns gewechselt, da man dort die Leute förmlich hineingeschoben hat. Jetzt kehrt sich das um.“ Er befürchtet, dass etwa die zahlreichen Mattersburger Golfer des GC Donnerskirchen künftig nach Wiener Neustadt wechseln könnten — nicht nur wegen der kürzeren Anfahrtszeit. „Die Mitglieder loben immer die heimelige, familiäre Atmosphäre in Donnerskirchen.“ Künftig seien aber alle Mitglieder von Golfclubs der Murhof Gruppe gleichgestellt und müssen keine Rücksicht auf die Anliegen der Donnerskirchener Golfer nehmen. „Diese Entwicklung mache die Anlage unpersönlicher. Das Gefühl, dass es ,unser Platz‘ ist, werde es für die bisherigen Stammgäste nicht mehr geben.“

Seine Zeit beim Golfclub Donnerskirchen will Nemeth aber jedenfalls nicht missen: „Es waren schöne 15 Jahre, ich wünsche allen nur das Beste. Die Zukunft wird spannend werden — aber mich geht das jetzt nichts mehr an.“

Holger Stefanitsch, Präsident des Golfclubs Neusiedlersee-Donnerskirchen, äußert Verständnis für beide Seiten: „Der Vertrag wurde nicht verlängert. Das ist natürlich ihr gutes Recht, die Murhof Gruppe hat ein anders System und keinen Manager für jeden Club vorgesehen.“ Nemeth habe in seinen langen Jahren beim GC Neusiedlersee-Donnerskirchen jedenfalls „sehr gute Arbeit geleistet.“ Für den Präsidenten ist er „ein grader Michl. Er hat immer seine Meinung geäußert, was natürlich nicht immer alle gefreut hat.“

Laut Murhof Gruppe sollen die Aufgaben nun auf mehrere Schultern verteilt werden, die Stelle wird — wenn auch in anderer Form — „intern nachbesetzt. Die Personen, die jetzt vor Ort tätig sind, werden mehr Verantwortung übernehmen. Die Zentrale wird ihnen dabei mit Rat und Tat und fachlicher Kompetenz zur Seite stehen“, erklärt Geschäftsführer Geyrhofer. Derzeit führt jedenfalls Irene Wiedermann, die auch bisher schon beim GC Neusiedlersee-Donnerskirchen tätig war, die Agenden von Günter Nemeth fort.

Die Murhof Gruppe will zukünftig „die Hebel an den richtigen Stellen ansetzen“ und die „Missstände, die durch Investitionsmangel in den letzten zehn bis 15 Jahren entstanden sind“, ausbessern. Derzeit liegen jedoch alle Pläne auf Eis.