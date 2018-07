Der sicherste Ort des Burgenlandes war am Wochenende wohl der Golfplatz in Donnerskirchen — kaum sonst wo findet man 163 Polizistinnen und Polizisten auf einem Fleck. Der Grund war die Qualifikationsrunde für die Polizei Masters in Bad Griesbach auf der Anlage des Golfclubs Neusiedlersee-Donnerskirchen. Vom Veranstalterclub waren davon aber nur zwei Starter, PSV Burgenland Sektion Golf-Gründer Friedrich Reinprecht und Marion Reinprecht.

Für die beiden Lokalmatadore verlief das Turnier aber nicht nach Plan, Marion Reinprecht landete auf Platz 88, Friedrich Reinprecht auf Platz 132. Der Sieg ging an Katarina Lutzmayer vom Grazer Golfclub Thalersee, die die Konkurrenz mit einem Score von 33 Punkten deklassierte. Ihre folgte der als Zweiter gesetzte Eduard Ballnik, mit einem Score von 26 war er allerdings bereits weit abgeschlagen. Das Podest komplettierte Helmut Pöttler vom Golfclub Metzenhof.

Lichtblick aus burgenländischer Sicht war aber die Nettowertung: Friedrich Reinprecht platzierte sich auf dem hervorragenden 15. Platz.