Insgesamt wollten 81 Starter am Wochenende das Prestige-Event in Donnerskirchen für sich entscheiden, siegreich ging letztlich Rudolf Pospisil vom Platz. Der Routinier kennt die Anlage und auch das Gefühl, oben am Siegertreppchen zu stehen. Mit einem Handicap von -3 war er als Favorit gestartet und wurde dieser Rolle mit 34 Punkten voll und ganz gerecht.

Diesmal spielte er sich einen Vorsprung von vier Punkten auf seine engsten Verfolger heraus. Platz zwei ging an Alexander Hornof, Bronze holte sich Club Manager Günter Nemeth. Beste Dame des Turniers war diesmal Margit Meidl mit 26 Punkten, einzig Veronika Hornof konnte mit 25 noch mithalten. Der Drittplatzierten Aurelia Kögler fehlten gleich sechs Punkte auf Meidl.

In der Nettowertung holte sich Johann Weinreich mit 44 Punkten bei einem Handicap von -29 den Sieg. Mit jeweils einem Punkt Rückstand folgten Peter Stadler vom GC Schloss Ebreichsdorf und Markus Pabsich. Einziger kleiner Wermutstropfen des Events: Keiner der 81 Starter durfte bei der Hole-in-one-Challenge jubeln, somit blieb dieser Preis beim Vorstand.

Bereits diesen Freitag folgt in Donnerskirchen mit der Volvo World Golf Challenge by Denzel das nächste Top-Event.