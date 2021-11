Querfeldein-Comeback nach 17 Jahren

Erstmals seit 2004 wurde am vergangenen Wochenende in Donnerskirchen wieder das Querfeldein ausgetragen. Bei dem Einladungsturnier, das im Format Texas Scramble gespielt wurde, traten die Spieler in Zweier-Teams gegeneinander an.

Vom obersten Treppchen auf dem Podest lachte am Ende das Duo Markus und Michael Schranz vom GC Donnerskirchen, sie verwiesen Walter und Niklas Wiedrich (GC Donnerskirchen/ Golfclub Frühling) sowie Detlev Pirkhammer und Paul Süssner (beide GC Donnerskirchen) auf die Plätze. Die Besonderheit des Turniers lag darin, dass nicht wie üblich in Bahnen, sondern kreuz und quer über den gesamten Platz gespielt wurde. Außerdem durfte kein Entfernungsmesser benutzt werden, die Spieler mussten die Distanz zum Ziel selbst schätzen. Bei den Teilnehmern erfreute sich das unorthodoxe Turnier auch heuer wieder großer Beliebtheit, wie Club-Managerin Irene Wiedermann-Gänsbacher unterstreicht: „Die Wiederauflage war ein voller Erfolg. Wir planen daher auch 2022 wieder ein Turnier, natürlich mit neuen Herausforderungen für die Teilnehmer“.