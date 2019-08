Im August stehen gleich mehrere hochkarätige Turniere am Kalender des Golfclubs Neusiedlersee-Donnerskirchen. Den Auftakt machte das Mixed-Turnier am vergangenen Sonntag. Am Start waren dabei 40 Golfer jeweils in Zweier-Teams, gespielt wurde ein Chapman-Vierer Stableford.

Rudolf Pospisil, Stammgast am Siegertreppchen und zuletzt etwa Brutto-Erster beim Jubiläumsturnier, spielte im Doppel mit Margit Meidl ein fast fehlerloses Turnier. Mit ihren 32 Punkten konnten nur Hans Fasching und Dagmar Zimmermann annähernd mithalten (30 Punkte). Zum drittplatzierten Duo, Wolfgang Peppert und Gerda Schiesser, grenzten sie sich mit sechs Punkten Vorsprung ab.

In der Nettowertung standen Hans Fasching und Dagmar Zimmermann erneut am Stockerl, diesmal aber ganz oben. Mit 40 Punkten setzten sie sich gegen die punktegleichen Zweitplatzierten, Irene und Gottfried Wanitschek, durch. Mit Martina Koch holte auch die einzige vereinsexterne Starterin beim Mixed-Turnier eine Medaille, mit Peter Pospisil erreichte sie 39 Nettopunkte und damit Platz drei.

In Donnerskirchen geht es am Samstag, den 17. August, mit der renommierten Weinquartett Trophy weiter. Als kleine Besonderheit gibt es, nebem dem ein oder anderen Glaserl, dabei auch wieder das Holzfass auf Loch 18 und andere Schmankerl.