Vize-Staatsmeistertitel für Jakob Lehner

Wurde Jakob Lehner noch Anfang Juli Vize-Landesmeister im Golf bei den Herren in Bad Tatzmannsdorf, konnte er diese Woche beim Austrian Juniors Golf Tour Turnier powered bei Bernd Wiesberger in Haugschlag in seiner Altersgruppe U21 mit einem Sieg überzeugen. Nach zwei Runden war er schlaggleich mit David Ennsmann, gewann aber dann das Stechen auf einem Extraloch. Gleichzeitig war das die Qualifikation für die Österreichischen Jugend Match Play Meisterschaften, bei der Jakob Lehner seine Form konservierte, den zweiten Platz belegte und damit Vizestaatsmeister wurde. Wieder ein kräftiges Lebenszeichen vom burgenländischen Golf-Nachwuchs.