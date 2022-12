Nord-Trio am Mattersburger Parkett

Werbung

Am 6. Jänner 2023 findet nach drei Jahren Pause wieder der traditionelle Rosalienpokal des SV Forchtenstein in der Mattersburger Sporthalle statt. Zum Teilnehmerfeld gehören neben den Veranstaltern noch Schattendorf, Bad Sauerbrunn, Parndorf, Neudörfl, die U18 der Fußballakademie Burgenland, Wulkaprodersdorf und Breitenbrunn.

Auf Seiten der Parndorfer freut sich die Crew schon auf das Hallenturnier. „Wir wollen guten Fußball spielen“, sagt Sportkoordinator Simon Knöbl. Seine Mannen werden sich mit Trainingseinheiten in der Halle auf das Parkett vorbereiten. Mit welcher Truppe der SC/ESV auftreten wird? „Das können wir noch nicht sagen. Spieler, die muskuläre Probleme haben oder hatten, werden wir eher nicht einsetzen.“

Wulkaprodersdorf-Coach Thomas Mandl sieht sein Team nicht in der Favoritenrolle: „Wir gelten wohl als krasser Außenseiter, haben aber seit dem Ende der Hinrunde regelmäßig in der Halle trainiert und sind bestens vorbereitet. Der Rosalienpokal bietet eine tolle Möglichkeit, allen Spielpraxis zu ermöglichen und weiter an uns zu arbeiten.“

Beim SC Breitenbrunn werden bis auf zwei Legionäre nur einheimische Kicker im Aufgebot stehen. Der eigentliche Plan, nämlich komplett auf auswärtige Spieler zu verzichten, ist nicht aufgegangen, da es viele Absagen gab. „Thomas Ettl und Maximilian Moro werden ebenfalls schon mit dabei sein. Wir wollen unseren Gegnern ordentlich Paroli bieten“, erklärte SCB-Betreuer Marco Cadek.

Beginn des Turniers ist um 13 Uhr. Nach den Gruppenspielen folgen die Kreuzspiele ab 18 Uhr. Das Finale geht dann um 19 Uhr über die Bühne.