Mit der 26. Auflage zählt der Haydn Pokal in Eisenstadt bereits zu den Traditionsbewerben der nationalen Eiskunstlaufszene. Auch in diesem Jahr folgten wieder über 160 Nachwuchsathleten aus fast ganz Österreich der Einladung des Veranstalters, des Union Eis- und Rollsportclubs, in die burgenländische Landeshauptstadt –Rekord. Lisa Schneider präsentierte sich vom Heimverein am stärksten.

Die 18-jährige Eisenstädterin zeigte eine sehr anspruchsvolle Kür, riskierte als einzige im gesamten Wettkampf einen Doppelaxel und konnte trotz eines Sturzes nicht nur in ihrer Juniorengruppe gewinnen, sondern durch die höchste Gesamtwertung auch den Haydn-Pokal für sich entscheiden. Dabei überzeugte Lisa das Preisgericht nicht nur mit den gezeigten Schwierigkeiten, sondern auch mit der guten interpretativen Darbietung der Kür. Bei den Herren ging der Pokal ebenfalls an einen Starter der Meisterklasse, an Florian Poser. Er setzte sich bei seinem zweiten Antreten in Eisenstadt gegen seine Konkurrenz durch.

Angeführt durch Lisa Schneider ließen auch die übrigen UES-Athleten mit ihren Leistungen aufhorchen. Emma Luckenberger konnte ihre Leistung abrufen und kam in der stark besetzten Alterskategorie Jugend 2 auf den fünften Platz.

Am Samstag dieses zweitägigen Kunstlaufevents konnten junge Sportler in den Breitensportklassen erste Wettkampferfahrung sammeln. Hochmotiviert vor heimischem Publikum und somit auch mit guten Leistungen präsentierten sich viele weitere junge Talente des UES. In der Alterskategorie der 6 bis 8 Jährigen ging Mirjam Kuchler an den Start. Für sie ist es die erste Wettkampfsaison und sie erreichte Platz 13. In der Gruppe Jugend 2 konnten sich Larissa Kalkbrenner und Anna Schneider deutlich zum letzten Bewerb steigern und landeten auf Platz sieben und zehn. Charlotte Jörgensen komplettierte das Ergebnis mit Platz 19.

In der Alterskategorie der 10 bis 12-Jährigen gingen vier UES-Kunstläuferinnen an den Start. Hier konnten Alma Frantsich (11.), Leonie Prinz (13.) Alina Prinz (15.) und Julia Zesewitz (21.) erste Erfahrungen im Wettkampf sammeln.

Auch der ESV-E lief zweimal aufs Stockerl

In der Alterskategorie der 12 bis 14-Jährigen bewies Valentina Schalling Nervenstärke und lief eine fehlerfreie Kür. Leider verpasste sie knapp das Podium und landete auf Platz vier, Lisa Graf wurde 14. Die Teamkolleginnen Tina Friedl und Evelin Hajnal erreichten bei ihrem ersten Wettkampf Platz 18 und 20 in der Kategorie Jugend 3B. Emilia Nussbaum lief eine ausdrucksstarke Kür und erreichte Platz 2 in der Altersklasse Jugend 4.

Auch die jungen Eiskunstläuferinnen des ESV-Eisenstadt (ESV-E) waren beim Haydnpokal am Start. Für die erste Überraschung sorgte Jasmin Vejtisek in der Kategorie 3A. Die Eiskunstläuferin überzeugte das Preisgericht mit einer ausdrucksstarken Kür, lief strahlend auf Platz zwei und ließ damit 21 Konkurrentinnen hinter sich.

Ebenfalls am Stockerl stand Ausnahmetalent Viktoria Stacherl (Kategorie 3B) aus Oggau. Mit Grazie, sanften Armbewegungen und technisch perfekten Sprüngen sowie Pirouetten musste sie sich nur knapp geschlagen geben und lachte mit der Silbermedaille vom Podest. In derselben Kategorie, in der 20 Läuferinnen am Start waren, komplettierten Cora Köppel (Platz 5) und Judith Michalitsch (7.) das tolle Ergebnis.