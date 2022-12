Erste Inline-Trophy im Steinbrunner VIVA seit 2019

Werbung

Bei dem internationalen Hallenbewerb im VIVA-Landessportzentrum in Steinbrunn traten Inline-Speedskater aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland an. Das Burgenland war mit neun Startern vom Verein „STU Eisenstadt“ vertreten. Dieser war gleichzeitig Veranstalter des Events.

In der Allgemeinen Klasse von 15-29 erreichte bei den Frauen die 16-jährige EM-Silbermedaillengewinnerin Katharina Mezgolits zweimal den zweiten und einmal den dritten Platz. Bei den Männern holte der Eisenstädter Daniel Krojer einen ersten und zwei zweite Plätze. Die neunjährige Angela Toth gewann drei Mal Gold. Insgesamt erreichte das Burgenland mit insgesamt 248 Punkten den fünften Platz. Rang eins bis drei ging an Wien (558 Punkte), Ungarn (343 Punkte) und Tschechien (324 Punkte). Die restlichen Stationen der Trophy werden in Graz und Wien ausgetragen.