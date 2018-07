Entlang der olympischen Ruderregattastrecke im Norden der bayrischen Hauptstadt waren die asphaltierten Begleitwege Münchens Austragungsort des stark besetzten Inline-Halbmarathons. Mit Startern aus Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien und Liechtenstein war von Anfang an klar, dass der Sieg hart umkämpft werden wird.

Der Eisenstädter Johannes Hahnekamp versuchte dennoch sein Bestes und wagte nach dem ersten Renndrittel einen Ausreißversuch, welcher ihm auch gelang. Einmal in Führung, wollte er diese auch nicht mehr hergeben und lief seinem Verfolgerfeld davon. Trotz hoher Geschwindigkeit hielt er sein Tempo bis zum Schluss und konnte bis zum Ende des Rennens diese Soloführung ausbauen und brachte somit den Sieg souverän ins Ziel. Für ihn war es eine Premiere in München, mit seiner Zeit von 36:07 Minuten stand er in der deutschen Metropole erstmals ganz oben am Stockerl. Aus der Riege der Eisenstädter Speedskater war noch Teamkollge Michael Eisl am Start, er erreichte im Sprint des Hauptfeldes mit einem Rückstand von etwa einer Minute auf seinen Kollegen als Sechster das Ziel.