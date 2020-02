Die Skate-Welt in Eisenstadt war ihm einfach nicht mehr groß genug: Inline-Speedskater Johannes Hahnekamp verlegte seinen Wohnort nach Berlin, um seinen Sport noch professioneller ausüben zu können.

Seinem Union Eis- und Rollsportclub (UES) bleibt er aber treu: „Ich starte weiterhin für den UES und werde keinem Berliner Verein beitreten“, so Hahnekamp im BVZ-Gespräch. In Berlin zu leben war schon immer ein großer Traum des schnellsten Österreichers auf Inline-Skates.

zVg Auf in die weite Welt. Inline-Speedskater Johannes Hahnekamp aus Eisenstadt verlegte seinen Wohnort vom Burgenland nach Berlin. In der deutschen Metropole findet der Inlineskater des Union Eis- und Rollsportclubs Eisenstadt (UES) optimale Trainingsbedingungen vor. Das Foto zeigt Hahnekamp beim Jubel über eine starke Leistung bei den World Roller Games in Barcelona. Foto: zVg

Die Trainingsmöglichkeiten in der deutschen Hauptstadt sind weitaus vielfältiger und professioneller als in Österreich. Zudem ist die Anreise zu Wettkämpfen wie den Europacup-Events von Berlin aus in der Regel einfacher und kürzer. „Die Stadt taugt mir einfach extrem.“

Die Umstellung sei für den mehrfachen und amtierenden Staatsmeister keine große Sache, „ich bin es gewohnt zu reisen und an verschiedenen Orten in Europa zu leben.“ Der umtriebige Eisenstädter trainiert in Berlin künftig mit einer hochkarätigen Trainingsgruppe aus dem Umfeld von SCC Skating Berlin. Die Gruppe selbst ist aber vereinsunabhängig, so kann auch UES-Aushängeschild Hahnekamp mit den Routiniers und Talenten skaten.

„Meine Kollegen sind teilweise ebenfalls Zugezogene und nicht in einem Berliner Verein organisiert“, erklärt der 29-Jährige. Vom professionalisierten Umfeld erwartet sich Hahnekamp natürlich auch eine Leistungssteigerung und gute Voraussetzungen für die anstehenden Großevents.

Halbmarathon in Berlin als erstes „Heimevent“

Einen provisorischen Wettkampfkalender hat er sich bereits zusammengestellt. „Wo ich starte, ist natürlich formabhängig und kommt darauf an, wie schnell ich mich einlebe, wie viel Zeit mit Umzug und Wohnortswechsel für Training bleibt“, gibt der Speedskater Einblicke.

BVZ

Derzeit stehe jedenfalls die Vorbereitungsphase an, im April geht es dann mit den größeren Wettkämpfen los. Ein besonderes Highlight wird jedenfalls gleich der Halbmarathon in Berlin am 5. April sein. Das Event zählt zu den renommiertesten Speedskate-Veranstaltungen. Nachdem es in seiner neuen Heimat stattfindet, wird es für Hahnekamp wohl besonders emotionsgeladen.

„Anschließend geht es weiter zu den Europacup-Klassikern. Große Ziele für 2020 sind auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Kolumbien und die Europameisterschaft“, schildert er seine Ziele für die nahe Zukunft.

Der studierte Trainingswissenschafter bleibt beim selben Arbeitgeber wie bisher, einem Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Eine Umstellung wird dagegen das Training in einer Gruppe: „Bisher habe ich in erster Linie alleine trainiert. Das wird sich sicher positiv auswirken und einen sportlichen Fortschritt bedeuten“, ist Hahnekamp zuversichtlich.

Der UES-Skater will zukünftig aber auch weiterhin in Österreich und bei den Heimevents seines Clubs an den Start gehen, sofern es sich mit seinem Trainings- und Wettkampfkalender vereinbaren lässt. Auch in Berlin bleibt Hahnekamp seiner sportlichen und kulturellen Herkunft also verbunden.