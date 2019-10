Schon seit einigen Monaten hat die Steinbrunner Triathletin Veronika Prükler nur ein Ziel im Auge: Sie will bei der Weltmeisterschaft im Ironman 2020 an den Start gehen. Für ein Ticket brauchte es allerdings zuerst ein gutes Ergebnis in Louisville — das die Top Team Tri Niederösterreich-Athletin auch erkämpfte. Begleitet wurde sie dabei von ihren Teamkollegen aus Niederösterreich und Wien.

„Die letzten Monate waren geprägt von langen, harten Trainingseinheiten“, blickt die Ausdauersportlerin zurück. Die Vorbereitung im Wasser hätte sie sich allerdings sparen können: Aufgrund einer Blaualgenplage im Ohio River musste das Schwimmen für diesen Bewerb abgesagt werden und die Triathleten starteten mit einem rollenden Radstart in den Wettkampf. Die Radstrecke über 180 Kilometer präsentierte sich anspruchsvoll, für die Athleten galt es 1600 Höhenmeter zu überwinden und dem starken Gegenwind zu trotzen. Auch die Temperaturen um fünf Grad machten es den Startern nicht leichter. „Leider war die Radstrecke nicht für den Verkehr gesperrt und mehrere Autos blockierten immer wieder die Strecke“, so Prükler. „Auch die Straßenverhältnisse waren nicht immer optimal und mehrere Schlaglöcher säumten den Weg.“ An der starken Leistung änderte die Straße nichts, nach 5:26 Stunden stieg die Steinbrunnerin schließlich vom Rad.

Auch die Laufstrecke war sehr anspruchsvoll mit einigen 180 Grad-Wenden und engen Kurven. „Die ersten 21 Kilometer verliefen noch halbwegs locker, aber dann wurde es ein Kampf gegen das Ungewisse“, erinnert sich Prükler. Nach 30 Kilometern tat bereits jeder Schritt weh und die Schmerzen wurden immer stärker. Doch Prükler biss durch und überquerte als zweitschnellste Frau des gesamten Starterfeldes die Ziellinie. In ihrer Altersklasse holte sie sogar den Sieg und löste damit mehr als eindrucksvoll ihr Ticket für die Ironman Weltmeisterschaft 2020 auf Hawaii.