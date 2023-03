Frühlingscup: Topresultate für Jugend

Werbung

Am Sonntag fand in der Sporthalle der NMS Jennersdorf der burgenländische Frühjahrs-Schülercup 2023 für die Altersklassen U16 und U21 statt. In der Altersklasse U16 bis 66 Kilogramm konnte sich Lorenz Rokob mit zwei schnellen Ippon Siegen den ersten Platz sichern. In der Altersklasse der Junioren, also U23, holte sich Daniel Wenzel in der Klasse bis 55 Kilogramm ebenfalls den ersten Platz. Weiteres Gold gab es in der selben Altersklasse für Elias Rokob, der in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm antrat und zusätzlich für Alexander Waldherr, welcher in der Klasse bis 73 Kilogramm sein Bestes zeigte. Lorenz Rokob erstritt sich außerdem Silber in der Klasse bis 66 Kilogramm. Trainer Karl Drexler freute sich mit seinen Judoka mit vierfach Gold und einmal Silber überdies über den ersten Platz in der Vereinsgesamtwertung für den Judoklub Eisenstadt.